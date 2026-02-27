PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Störung der Telefonanlage behoben

Saale-Orla-Kreis (ots)

Wie heute Morgen gemeldet, kam es in der Polizeiinspektion Saale-Orla zu einem Ausfall der Telefonanlage. Die Störung ist behoben und die Polizei in Schleiz ist wieder unter der bekannten Nummer: 03663 4310 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 09:54

    LPI-SLF: PKW brennen aus - Ermittlungen zur Ursache dauern an

    Schleiz (ots) - In der Gartengasse in Schleiz wurden am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr zwei brennende Fahrzeuge festgestellt, nachdem Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmiert hatten. Die Feuerwehr konnte den Skoda und den Renault ablöschen, es entstand jeweils Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch eine angrenzende Hausfassade wurde leicht durch die Flammen beschädigt. Zum Zwecke der Einsatz- und Löschmaßnahmen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:49

    LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

    Neustadt an der Orla / Linda (ots) - Am Donnerstag, dem 26.02.2026, gegen 11.15 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die L 1077 aus Neustadt an der Orla kommend in Richtung Linda. Nach Zeugenaussagen überholte der Mann einen vor ihm fahrenden Lkw. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte frontal mit diesem. Der Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:56

    LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Rosenthal am Rennsteig/ Birkenhügel (ots) - Im Laufe des gestrigen Donnerstagnachmittags kam es in Birkenhügel zu einem Einbruch, sodass nun Zeugen gesucht werden. Im Tatzeitraum von 14.30 Uhr bis gegen 19.30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus in der Friedensstraße ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und stahlen, den bisherigen Erkenntnissen zufolge, Bargeld. Es werden somit Zeugen ...

    mehr
