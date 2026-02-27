Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Störung der Telefonanlage behoben
Saale-Orla-Kreis (ots)
Wie heute Morgen gemeldet, kam es in der Polizeiinspektion Saale-Orla zu einem Ausfall der Telefonanlage. Die Störung ist behoben und die Polizei in Schleiz ist wieder unter der bekannten Nummer: 03663 4310 zu erreichen.
