Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autodieb gesucht
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
Ein 46-Jähriger meldete den Diebstahl seines Autos. In der Nacht auf Montag war es an der Nachrodter Straße abgestellt gewesen. Nun fehlt der rote Alfa Romeo Stelvio, die Schlüssel sind jedoch noch da. Zeugen werden gebeten, mögliche Angaben zu verdächtigen Beobachtungen an die 0235291990 zu richten. (lubo)
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