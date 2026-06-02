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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autodieb gesucht

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 46-Jähriger meldete den Diebstahl seines Autos. In der Nacht auf Montag war es an der Nachrodter Straße abgestellt gewesen. Nun fehlt der rote Alfa Romeo Stelvio, die Schlüssel sind jedoch noch da. Zeugen werden gebeten, mögliche Angaben zu verdächtigen Beobachtungen an die 0235291990 zu richten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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