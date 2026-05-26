Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Ahorn: Auto fährt Kind an - Zeugen gesucht

Ein 79 Jahre alter Mann soll am Montag im Bereich des Sportplatzes in der Schulstraße in Ahorn-Eubigheim einen zehnjährigen Jungen angefahren haben. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 79-jährige Mann gegen 16:55 Uhr mit seinem Mercedes einparken, als er den Zehnjährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der dortigen Wiese lag, erfasst haben soll. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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