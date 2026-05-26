Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Tödlicher Fahrradunfall, Einbrüche, Brand, Unfallflucht und Unfälle

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Pedelec-Fahrerin bei Sturz tödlich verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde eine Pedelec-Fahrerin bei Untergruppenbach bei einem Sturz tödlich verletzt. Die 83-Jährige befuhr gegen 16:25 Uhr einen Feldweg von Oberheinriet in Richtung Vorhof, als sie aus unbekannten Gründen mit ihrem Zweirad zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich die Seniorin so schwer, dass sie trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Bauhof gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zum Verwaltungsgebäude des Heilbronner Bauhofs. Zwischen Freitagvormittag, 11 Uhr, und Montagmorgen, 5:30 Uhr, gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Austraße. Anschließend wurden Fahrzeugschlüssel entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Weinsberg: Technischer Defekt ursächlich für Brand

Ein technischer Defekt ist vermutlich der Auslöser eines Brands am Montagabend in Weinsberg. Kurz nach 22 Uhr wurde das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Erwin-Heim-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Die restlichen Bewohner des Gebäudes wurden durch die Feuerwehr nach draußen begleitet. Die Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt.

A81/Untergruppenbach: Lkw nach Unfallflucht gesucht

Am Freitragmittag verursachte der Fahrer eines Lkw auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach Sachschaden und flüchtete anschließend. Kurz nach 12 Uhr war der Lkw zwischen den Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Heilbronn-Untergruppenbach unterwegs, als das Fahrzeug vom rechten Fahrstreifen abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Hierbei wurde diese auf circa 30 Metern beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.600 Euro geschätzt. Nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Laut Zeugen soll es sich um einen männlichen Fahrer gehandelt haben, welcher ein blaues T-Shirt trug. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Gemmingen: Auto überschlagen - Zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag bei Gemmingen. Gegen 12 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem BMW auf der Bundesstraße 293 von Eppingen in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen Stebbach und Gemmingen kam der junge Mann aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer uns seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Massenbachhausen: Betrunken mit mehreren Autos kollidiert

Am Sonntagvormittag verursachte ein betrunkener Autofahrer in Massenbachhausen Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Gegen 11:20 Uhr befuhr der 43-Jährige mit seinem Mercedes die Fürfelder Straße, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten Mercedes kollidierte. Der Mann setzte seine Fahrt daraufhin fort und stieß mit einem weiteren abgestellten Pkw zusammen, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf ein drittes geparktes Fahrzeug aufgeschoben wurde. Nach dem zweiten Unfall stellte der Mann seinen nicht mehr fahrbereiten Mercedes am linken Fahrbahnrand ab und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von zwei Promille anzeigte, musste der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

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