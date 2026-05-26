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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch, Verkehrsunfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Schefflenz: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Freitag in ein Einfamilienhaus an der Auerbacher Straße in Schefflenz im Ortsteil Unterschefflenz eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr eine Eingangstür auf und stahlen Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Schefflenz: Auto auf Motorroller aufgefahren - 16-Jähriger schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagabend in der Hauptstraße in Oberschefflenz ereignet hat. Ein 16-Jähriger fuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Motorroller in der Hauptstraße in Richtung Adelsheim. Als er an der Einmündung zur Sattelbachstraße verkehrsbedingt bremste, fuhr ein 25-Jähriger mit seinem VW auf ihn auf. Ein 43-jähriger Fahrer eines Nissan konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall zog sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der VW und der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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