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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Zeugen nach Schlägerei auf dem Marktplatz gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Schlägerei auf dem Marktplatz gesucht

Am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr kam es am Marktplatz in Heilbronn zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens 10 Personen. Aufgrund der Videobeobachtungen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Beteiligten, augenscheinlich Jugendliche im Alter von 15 -18 Jahren, wahllos aufeinander eingeschlagen haben. Infolge der vom Videobeobachter unmittelbar eingeleiteten Intervention und Fahndung, konnten zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Der Marktplatz war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert, die Schlägerei konnte daher von vielen Menschen beobachtet werden.

Zeugen des Vorfalls werden daher darum gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/74790 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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