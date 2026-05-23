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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Körperverletzung - Zeugenaufruf

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim - Höhe Taubersteg: Streitigkeit zwischen Pkw-Fahrer und Radfahrer - Radfahrer verletzt

In der Edelfinger Straße in Bad Mergentheim kam es am Donnerstag den 21.05.2026 gegen 19:55 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einem BMW-Fahrer und einem Radfahrer. Beim langsam aneinander vorbeifahren kam der Radfahrer leicht mit dem Arm an den Außenspiegel des blauen BMW X2 und berührte diesen. Der BMW-Fahrer fuhr dem Radfahrer deshalb hinterher. Schließlich hielten beide an und der Radfahrer nahm den folgenden Streit mit seinem Smartphone auf. Indessen Verlauf stieß der BMW-Fahrer den Radfahrer zu Boden, dabei verletzte sich dieser am rechten Knöchel. Der unbekannte BMW-Fahrer verließ daraufhin die Örtlichkeit. Mehrere Fahrradfahrer standen in der Nähe des Geschehnisses, als der Geschädigte um Hilfe rief. Die bislang unbekannten Fahrradfahrer, die vermutlich Zeugen des Vorfalls wurden, fuhren später in Richtung Edelfingen. Zeugen, die Hinweise auf den BMW-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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