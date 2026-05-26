Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallfluchten, Einbruch und Unfall

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand am Samstagvormittag bei einer Unfallflucht in Künzelsau. Zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Würzburger Straße einen dort abgestellten Porsche Cayenne am linken Heck. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Verursacherfahrzeug müsste einen korrespondierenden Schaden im Bereich der Fahrzeugfront oder des Hecks aufweisen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: In Garage eingedrungen - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte drangen in der Nacht auf Samstag in eine Garage in Künzelsau ein. Gegen 2:45 Uhr verschafften sich die beiden Personen vermutlich durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zugang zum Gebäude in der Taläckerallee. Im Anschluss betraten sie die Garage und durchsuchten diese teilweise. Nachdem sie von einem Bewohner über eine Videoüberwachung angesprochen wurden, flüchteten die Unbekannten ohne Beute durch das Mehrfamilienhaus. Bereits in der Vergangenheit waren aus der Garage Angelruten entwendet worden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Auffahrunfall nach Bremsmanöver wegen Reh

Leichte Verletzungen erlitt eine 20-Jährige bei einem Unfall am Samstagabend bei Öhringen. Eine 56-Jährige war gegen 22:45 Uhr auf der Landesstraße 1088 in Richtung Neuenstadt unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Dies bemerkte die nachfolgende 20-Jährige offenbar zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf nahezu ungebremst auf den Seat Cupra auf. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Baumerlenbach war mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Schöntal-Bieringen: Hauswand beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden entstand am Samstagabend bei einer Unfallflucht in Schöntal-Bieringen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Rangieren mit einem Pkw eine Hausfassade in der Kirchstraße. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vor Ort konnten Splitter eines Rückstrahlers aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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