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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigungen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Montag in der Straße Untere Leberklinge in Wertheim einen Opel beschädigt. Die Besitzerin parkte am Montag gegen 17:00 Uhr ihren Opel auf Höhe der Hausnummer 10. Als sie gegen 21:50 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass ihre Motorhaube zerkratzt war. Der entstandene Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Sonntag oder Montag in der Eichendorffstraße in Tauberbischofsheim einen VW beschädigt. Die Besitzerin parkte am Sonntag gegen 20:25 Uhr ihren VW auf Höhe der Hausnummer 23. Als sie am Montag gegen 13:00 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt war. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Ackerfläche beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstag oder Freitag mit einem Fahrzeug auf einem Acker in der Bobstadter Straße in Bad Mergentheim-Althausen gefahren und haben einen Flurschaden verursacht. Die Täter fuhren zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr und Freitag, 12:00 Uhr auf der Ackerfläche und verursachten dabei einen Schaden von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07931 5499 0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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