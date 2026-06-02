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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht am Reiterweg: Radfahrer verletzt

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Montag gegen 19.07 Uhr kam es auf dem Reiterweg, hinter der Fa. Bauking, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 39-jähriger Iserlohner von einem Pkw am Ellbogen erfasst und verletzt wurde. Der Iserlohner kam durch den Zusammenstoß zu Fall und konnte nur noch erkennen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silber/grauen VW Golf mit MK-Kennzeichen handelte. Das Fahrzeug wurde von einer jungen Frau mit längeren dunklen Haaren geführt und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Kleingartenanlage am Seilersee.

Zeugen und die Fahrerin werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Iserlohn (02371-9199-0) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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