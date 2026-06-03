Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mofa gestohlen
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte Täter entwendeten gestern an der Straße "Alte Wache" ein Mofa, das am Fahrbahnrand geparkt war. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Wer hat die Diebe zwischen 18.20 und 21.10 Uhr gesehen? Bei dem Mofa handelt es sich um ein schwarzes Modell mit auffälligen orangefarbenen Streifen und dem Kennzeichen 548LPD. Wer kann Angaben zum Verbleib machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell