Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht auf Parkplatz: Polizei sucht blaues Fahrzeug

Menden (ots)

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr, an der Gartenstraße eine Unfallflucht begangen.

Der Verursacher beschädigte auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 5 das linke Heck eines geparkten, grauen Mini Clubman. Am Heckstoßfänger stellten die Beamten blauen Fremdlack fest. Das flüchtige Fahrzeug ist daher vermutlich blau. Es entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 zu melden. (dill)

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