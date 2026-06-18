Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand an der Beukenbergstraße

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses an der Beukenbergstraße aus.

Ein Zeuge hatte gegen 18.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden war.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche einer Erdgeschosswohnung löschen. Aufgrund des Brands und der entstandenen Rauchentwicklung sind sämtliche Wohnungen des Mehrfamilienhauses vorerst unbewohnbar. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rv)

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