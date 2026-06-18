Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Tannenhof

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 16. Juni, 14.30 Uhr, bis Mittwoch, 17 Juni, 7 Uhr, einen geparkten Opel in der Straße "Tannenhof".

Der Wagen wies diverse Kratzer an der linken Fahrzeugseite auf.

Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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