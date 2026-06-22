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Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Bürogebäude

Nideggen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (20.06.2026, 19:00 Uhr) und Sonntag (21.06.2026, 10:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Straße "Bewersgraben" ein.

Im Tatzeitraum verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zum Erdgeschoss des Gebäudes. Auf der Suche nach Diebesgut wurden diverse Schränke durchwühlt. Weiterhin wurden insgesamt drei Tresore aus der Wand gerissen. Zwei der Tresore wurden am Tatort zurückgelassen. Mit einem Tresor sowie einer Kasse mit Bargeld und Autoschlüsseln als Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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