Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person schwer verletzt

Merzenich (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (22.06.2026) kam es im Einmündungsbereich B264 / Mühlenstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 08:25 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Hürtgenwald mit seinem Pkw die B264 aus Richtung Düren kommend in Richtung Golzheim. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Mühlenstraße in die Ortslage Merzenich einzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah er dabei eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 22-jährige Pkw-Fahrerin. Die Frau aus Vettweiß war zeitgleich mit ihrem Fahrzeug auf der B264 in Richtung Düren unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 22-jährige Fahrerin schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Pkw. Ein Rettungswagen brachte sie daraufhin zur stationären Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 69-jährige Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich durch die Polizei gesperrt.

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