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Polizei Düren

POL-DN: Waffen, Munition und Bargeld bei Durchsuchung sichergestellt

POL-DN: Waffen, Munition und Bargeld bei Durchsuchung sichergestellt
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Düren (ots)

Am Dienstag (16.06.2026) wurden insgesamt acht Tatobjekte im Stadtgebiet von der Kriminalpolizei durchsucht. Anlass war der Verdacht des illegalen Waffenhandels. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens erlangte die Kriminalpolizei Düren Erkenntnisse über einen 53-jährigen Dürener, der mutmaßlich mit Schusswaffen handelte.

Bei den Durchsuchungen am vergangenen Dienstag, zu denen auch Spezialeinheitskräfte hinzugezogen wurden, wurden mehrere Maschinenpistolen, Kurz- und Langwaffen sowie Munition, Schalldämpfer und Stichwaffen aufgefunden. Einige der Waffen waren verkaufsfertig verpackt in Tierfutter versteckt gelagert worden.

Die Polizei stellte die aufgefundenen Gegenstände sicher und nahm den 53-jährigen Beschuldigten wegen des Verdachts des Verbrechens nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz vorläufig fest. Auch ein 72-Jähriger, der im Verdacht steht, Waffen bei dem 53-Jährigen erworben zu haben, wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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