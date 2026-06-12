Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Brennendes Auto entwickelt sich zu Großeinsatz

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Rheurdt-Finkenberg (ots)

Am Freitagmittag kam es im Ortsteil Finkenberg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Zunächst wurden die Löscheinheiten Rheurdt und Schaephuysen um kurz nach 13 Uhr zu einem mutmaßlich brennenden Auto alarmiert. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte ausrückten, erhöhte die Leitstelle die Alarmstufe auf "Gebäudebrand", wodurch zusätzlich die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn und ein Rettungswagen alarmiert wurden. Dem waren weitere Notrufmeldungen vorausgegangen, die besagten, dass sich das Feuer vom Pkw auf einen Carport ausgedehnt habe. Bereits auf der Anfahrt war eine schwarze Rauchsäule weithin sichtbar.

Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs stand der rechte Teil eines Carport- und Schuppen-Komplexes sowie der darunter abgestellte Pkw und mehrere Strohballen in Vollbrand. Umgehend wurde ein massiver Löschangriff von zwei Seiten aufgebaut, um eine Ausbreitung des Feuers auf den linken Teil des Komplexes und den benachbarten Bauernhof zu verhindern. Die Wohnräume des Hofes wurden durch weitere Einsatzkräfte auf möglicherweise gefährdete Personen kontrolliert, da durch offene Fenster Brandrauch hineingezogen war. Parallel wurde eine Wasserversorgung von zwei nahegelegenen Hydranten aufgebaut. Die Einsatzleitung entschied sich außerdem, die Löscheinheit Aldekerk zur Unterstützung nachzualarmieren. Insgesamt sieben Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand über vier C-Rohre und ein B-Rohr. So konnte das Feuer auf den rechten Gebäudeteil beschränkt werden. Während der Löscharbeiten wurden zwei Propangasflaschen aus dem Brandobjekt geborgen und gekühlt.

Nach gut einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Im weiteren Verlauf wurde das eingelagerte Stroh mithilfe eines Traktors aus dem Gebäude gefahren und im Freien auseinandergezogen. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten kamen zahlreiche weitere Trupps mit Atemfiltern zum Einsatz, um das Stroh gezielt abzulöschen, Glutnester in den Dach- und Wandbereichen des Carports ausfindig zu machen und die Brandstelle abschließend mit Löschschaum zu bedecken. Es folgten umfangreiche Aufräum- und Logistikarbeiten. Um die benutzten Atemschutzgeräte und Schläuche aufzunehmen, kamen zwei Atemschutz-Logistikfahrzeuge des Kreises Kleve zum Einsatz. Nach gut dreieinhalb Stunden machten sich die letzten Kräfte auf den Rückweg zu ihren Gerätehäusern. Nach etwa fünf Stunden war die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt und der Einsatz beendet.

Insgesamt waren knapp 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit 16 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch ein Pferd, das durch seine Besitzerin während des Einsatzes aus einem angrenzenden Stall in Sicherheit gebracht wurde, überstand den Einsatz unbeschadet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Abend erfolgte durch vier Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug noch eine Brandnachschau.

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