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Polizei Düren

POL-DN: Im Kreuzungsbereich kollidiert - Zweiradfahrer leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Ein 27-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades stieß am Montagabend im Kreuzungsbereich Im Richelnberg / Am Ramgarten mit einem Lieferwagen zusammen. Er verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Um ca. 18:50 Uhr war der Zweiradfahrer aus Nideggen von der Straße Am Ramgarten in die Straße Im Richelnberg nach links abgebogen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er dabei die Kurve schnitt. Noch im Kreuzungsbereich kollidierte er dann mit dem Lieferwagen eines 25-jährigen Mannes aus Aachen, der sich der Einmündung aus Richtung Im Richelnberg näherte.

Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzte der Kradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst verbrachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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