Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 05.06.2026 - 07.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag wurde in Varel in der Hafenstraße, gegen 12.00 Uhr, ein E-Scooterfahrer kontrolliert. Dieser führte den E-Scooter, obwohl er keine Versicherung dafür vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Bockhorn, in der Straße Am Markt gegen 15.00 Uhr. Aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Der Fahrer hatte sich vor Erscheinen einer Funkstreifenwagenbesatzung jedoch bereits entfernt. Es wurden jedoch Bilder vom Fahrer und vom E-Scooter gefertigt, so dass gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet werden konnte.

Einbruch in ein noch unbewohntes Wohnhaus Neuenburg-

In der Nacht vom 05.06.2026, 21.00 Uhr, bis 06.06.2026, 09.00 Uhr, verschafft sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem noch unbewohnten Einfamilienhaus, indem ein Fenster aufgehebelt wird. Aus dem Haus werden Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.-Nr.: 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Mülltonne

Varel- Am Sonntagmorgen stellt eine Zeugin eine ausgebrannte Mülltonne auf ihrem Hof in der Straße Korngast fest. Es handelt sich dabei um eine große Wertstofftonne aus Kunststoff die gänzlich ausgebrannt ist. Ermittlungen zur Brandurasche wurden aufgenommen. Eine Selbstentzündung kann eher ausgeschlossen werden. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

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