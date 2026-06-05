Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr in Schortens
Schortens (ots)
Am 04.06.2026, gegen 19:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Radfahrer, der die Upjeversche Straße in Schortens in auffälliger Fahrweise befuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 64-jährige Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.
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