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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schweinswal aus dem Watt gerettet

POL-WHV: Schweinswal aus dem Watt gerettet
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Wangerland (ots)

Ergänzend zur Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6288559 hat die Freiwillige Feuerwehr Minsen Bilder des geretteten Schweinswales gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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