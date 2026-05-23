POL-WAF: Drensteinfurt. Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag (22.05.2026) um 11.20 Uhr kam es an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße / Strontianitstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-Jährige aus Greven befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg an der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hamm. Ein 38-jähriger Drensteinfurter fuhr mit einem Transporter die Strontianitstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.300 Euro geschätzt.
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