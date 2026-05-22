Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall zwischen Motorrad und Fahrrad - zwei Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 22.05.2026, um 14.00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Ahlen mit einem Motorrad die Straße Auf der Geist und beabsichtigte nach rechts in die Verdistraße abzubiegen. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Ahlen, der hinter dem Motorrad fuhr, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf, wodurch beide Fahrzeugführer stürzten Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

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