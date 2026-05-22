Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 21.5.2026, 21.50 Uhr im Bereich der Kreuzung Dorfbauerschaft/Am Prillbach in Walstedde. Ein 47-jähriger Albersloher befuhr mit seinem Motorrad die Straße Dorfbauerschaft in Richtung Drensteinfurt. Als er die Kreuzung passiert, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 50-jährigen Walstedderin. Diese war auf der Straße Am Prillbach unterwegs und bog mit ihrem Auto links auf die Straße Dorfbauerschaft ab. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.500 Euro.

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