Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann Geld und Cannabis gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.5.2026 wurden ein Mann gegen 16.50 Uhr auf der Elisabethstraße in Beckum von sechs männlichen Personen umstellt, die ihn anschließend in ein Gespräch verwickelten. Der 26-jährige Beckumer hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkbank in Höhe der öffentlichen Toiletten auf. Die Unbekannten drohten ihm Schläge an und einer stahl Geld sowie eine geringe Menge Cannabis aus seiner Jackentasche. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um junge Männer, geschätzt zwischen 18 und 25 Jahre alt, jeder von ihnen trug eine Jogginghose und einer der Beteiligten hat eine auffällige Brandnarbe auf seiner rechten Wange. Der Haupttäter hat schwarze lockige Haare.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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