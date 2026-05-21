POL-WAF: Everswinkel. Kupferkabel von Firmengelände gestohlen
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 20.5.2025, gegen 1.40 Uhr gelangten Unbekannte auf ein eingezäuntes Firmengelände in der Straße Grothues in Everswinkel. Sie stahlen Kabel, die sich im Außenbereich befanden und die sie über den Radweg an der Kreisstraße 3 abtransportierten. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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