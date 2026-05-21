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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Hydranten gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.5.2026 stahlen Unbekannte zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr einen gesicherten Hydranten in der Straße Kleygarten in Oelde. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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