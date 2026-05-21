POL-WAF: Oelde. Hydranten gestohlen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 20.5.2026 wurden ein Mann gegen 16.50 Uhr auf der Elisabethstraße in Beckum von sechs männlichen Personen umstellt, die ihn anschließend in ein Gespräch verwickelten. Der 26-jährige Beckumer hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkbank in Höhe der öffentlichen Toiletten auf. Die Unbekannten drohten ihm Schläge an und einer stahl Geld sowie eine geringe Menge Cannabis aus seiner ...

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