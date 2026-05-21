POL-WAF: Oelde. Hydranten gestohlen
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 20.5.2026 stahlen Unbekannte zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr einen gesicherten Hydranten in der Straße Kleygarten in Oelde. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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