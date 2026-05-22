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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde heute (22.05.2026, 16:09 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Ostbevern-Brock schwer verletzt. Der Jugendliche war mit seinem E-Scooter auf der Straße Deppengau unterwegs und überquerte von dort die Bahnhofstraße in Richtung der Straße Schlichtenfelde. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 63-jährigen Warendorfers, der in Richtung Ostbevern-Brock unterwegs war. Bei dem Aufprall zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Ein angeforderter Rettunshubschrauber kam zum Transport des Verletzten nicht mehr zum Einsatz. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützte die Kollgen aus Warendorf bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße 830 gesperrt. Der Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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