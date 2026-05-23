Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Grauen Peugeot beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (22.05.2026) in der Zeit von 18.30 Uhr bis 18.40 Uhr wurde auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen ein geparktes Peugeot Cabrio an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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