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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schweinswal aus dem Watt gerettet

Wangerland (ots)

Am 04.06.2026, gegen 17:59 Uhr, wurde der Polizei im Wangerland ein hilfloses Tier im Watt gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Schweinswal handelte, der sich in einer hilflosen Lage befand.

Die Polizei unterstützte die alarmierte Feuerwehr bei den Rettungsmaßnahmen. Dem Einsatzteam gelang es, das Tier aus dem Watt zu bergen.

Weitere Angaben zum Zustand des Schweinswals liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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