Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Schweinswal aus dem Watt gerettet
Wangerland (ots)
Am 04.06.2026, gegen 17:59 Uhr, wurde der Polizei im Wangerland ein hilfloses Tier im Watt gemeldet.
Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Schweinswal handelte, der sich in einer hilflosen Lage befand.
Die Polizei unterstützte die alarmierte Feuerwehr bei den Rettungsmaßnahmen. Dem Einsatzteam gelang es, das Tier aus dem Watt zu bergen.
Weitere Angaben zum Zustand des Schweinswals liegen derzeit nicht vor.
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