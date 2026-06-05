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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wiederholter Ladendiebstahl in Varel

Varel (ots)

Am 04.06.2026 kam es gegen 09:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Mühlenstraße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 17-jähriger Beschuldigter zwei Packungen Fußball-Sammelkarten aus dem Geschäft. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Jugendliche bereits in den vergangenen Tagen durch zwei ähnlich gelagerte Diebstähle in Erscheinung getreten sein soll. Die Polizei hat ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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