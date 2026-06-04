Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Wilhelmshaven - Drei Wohnungen unbewohnbar

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.06.2026, gegen 19:19 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg in Wilhelmshaven zu einem Wohnungsbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung des Hauses aus. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Zudem wurden zwei weitere Wohnungen durch die erforderlichen Löschmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen und sind ebenfalls vorübergehend unbewohnbar. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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