Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall in Varel - Kreisverkehr voll gesperrt

Varel (ots)

Am 04.06.2026, gegen 07:20 Uhr, kam es im Bereich der Oldenburger Straße in Varel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 22-jährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich im Einsatz. Der betroffene Kreisverkehr im Bereich der Oldenburger Straße ist für die Unfallaufnahme und die weiteren Maßnahmen derzeit voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Es wird im Laufe des Tages nachberichtet.

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