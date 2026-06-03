Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Meinungsverschiedenheit

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.06.2026 gegen 18:20 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Parkstraße in Wilhelmshaven gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen einer 56-jährigen Frau und ihrem 57-jährigen Partner zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Hintergrund der Streitigkeit war offenbar die Absicht des Mannes, die Wohnung zu verlassen, um noch ein Bier trinken zu gehen. Im Verlauf des Streits schlug die Frau ihrem Partner einmal ins Gesicht. Der 57-Jährige wurde durch den Schlag nicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich die Situation bereits beruhigt. Die Beamten führten ein schlichtendes Gespräch mit den Beteiligten und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

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