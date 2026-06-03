Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Sande (ots)

Am 02.06.2026 gegen 07:40 Uhr kam es in einem Supermarkt am Markt in Sande zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 43-jähriger Mann mehrere Waren in seine Kleidung und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Als er durch einen Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, versuchte er zunächst zu flüchten. Der Mitarbeiter konnte den Mann jedoch noch innerhalb des Geschäftes stellen. Um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten und einer Festhaltung zu entgehen, schlug der Beschuldigte um sich und leistete erheblichen Widerstand. Dabei erlitt der Mitarbeiter leichte Verletzungen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits etwa 30 Minuten zuvor Waren aus demselben Geschäft entwendet haben soll. Gegen den 43-Jährigen wurden Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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