Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 29.05.26, 13.00 Uhr, bis 01.06.26, 07.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz im Bereich Gökerstraße/Zedeliusstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer VW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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