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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an CSD-Banner und Diebstahl mehrerer Plakate

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.06.2026 zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung an einem Banner des Christopher Street Day Wilhelmshaven (CSD-WHV) sowie zum Diebstahl mehrerer Veranstaltungsplakate. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass ein am Kreisverkehr Jadeallee/Emsstraße angebrachtes Banner beschädigt worden sei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das etwa zwei mal dreieinhalb Meter große Banner über eine Breite von rund 1,80 Metern zerschnitten. Die Beschädigung konnte zwischenzeitlich provisorisch repariert werden. Darüber hinaus wurden im Innenstadtbereich von Wilhelmshaven mehrere CSD-WHV-Plakate von ihren Anbringungsorten entfernt und entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls aufgenommen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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