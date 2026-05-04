Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Silberweg im Gütersloher Ortsteil Isselhorst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (30.04., 15.00 Uhr) und Samstag (02.05., 12.15 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Silberweg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Nebentür auf, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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