Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Varel (ots)

Am 01.06.2026 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Varel mit seinem Mercedes den Sumpfweg. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Dacia eines 61-jährigen Mannes aus Friesoythe.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie die 65-jährige Beifahrerin im Dacia leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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