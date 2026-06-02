PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter gaben sich als Paketdienstleister aus

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.06.2026, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu einem Tageswohnungseinbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen zwei bislang unbekannte Männer zunächst an dem Wohnhaus und gaben sich gegenüber einem Zeugen als Paketdienstleister aus. Ein Zutritt zum Gebäude wurde ihnen jedoch nicht gewährt.

Kurze Zeit später verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Aus einer Kommode entwendeten sie anschließend Bargeld in dreistelliger Höhe. Beim Verlassen der Wohnung wurden die beiden Männer erneut von dem Zeugen beobachtet.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 35 Jahre alt - ca. 175 cm groß - weiße Hautfarbe - kurzer dunkler Bart - beigefarbener Fischerhut

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 35 Jahre alt - weiße Hautfarbe

Beide Personen sollen gepflegt und gut gekleidet gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 09:13

    POL-WHV: Körperverletzung und Beleidigung auf Radweg - Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am 01.06.2026, gegen 16:25 Uhr, kam es im Bereich des Kniphauser Deichs in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Geschädigte, einen bislang unbekannten Radfahrer zu überholen. Im Zuge des Überholvorgangs soll der Mann die Frau zunächst beleidigt und ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 08:57

    POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 01.06.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen beging ein Beschuldigter zunächst einen Ladendiebstahl und entfernte sich anschließend mit dem Diebesgut vom Geschäft. Etwa zehn Minuten später wurde der Mann im Bereich des Leergutautomaten durch einen Mitarbeiter wiedererkannt und auf ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 14:55

    POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss in Sande

    Sande (ots) - Am 31.05.2026, gegen 19:13 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Wilhelmshavener Straße in Sande zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 51-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren