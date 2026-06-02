Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter gaben sich als Paketdienstleister aus

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.06.2026, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu einem Tageswohnungseinbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen zwei bislang unbekannte Männer zunächst an dem Wohnhaus und gaben sich gegenüber einem Zeugen als Paketdienstleister aus. Ein Zutritt zum Gebäude wurde ihnen jedoch nicht gewährt.

Kurze Zeit später verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Aus einer Kommode entwendeten sie anschließend Bargeld in dreistelliger Höhe. Beim Verlassen der Wohnung wurden die beiden Männer erneut von dem Zeugen beobachtet.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 35 Jahre alt - ca. 175 cm groß - weiße Hautfarbe - kurzer dunkler Bart - beigefarbener Fischerhut

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 35 Jahre alt - weiße Hautfarbe

Beide Personen sollen gepflegt und gut gekleidet gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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