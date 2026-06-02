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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.06.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen beging ein Beschuldigter zunächst einen Ladendiebstahl und entfernte sich anschließend mit dem Diebesgut vom Geschäft. Etwa zehn Minuten später wurde der Mann im Bereich des Leergutautomaten durch einen Mitarbeiter wiedererkannt und auf die Tat angesprochen. Daraufhin versuchte der Beschuldigte erneut, unter Mitnahme des Diebesguts zu flüchten. Um seine Flucht zu ermöglichen, warf der Mann ein Fahrrad in Richtung des Mitarbeiters. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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