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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gedenkveranstaltung verläuft friedlich - Stolpersteine anschließend entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.05.2026 fand in der Wilhelmshavener Innenstadt eine angemeldete sich fortbewegende Versammlung unter dem Motto "Gedenkveranstaltung anlässlich der 2. Stolpersteinverlegung" statt.

An der Veranstaltung nahmen bei bestem Wetter etwa 150 Personen teil. Nach einer kurzen Auftaktkundgebung am Synagogenplatz setzte sich der friedliche Aufzug entlang der angemeldeten Route durch die Innenstadt in Bewegung. Dabei wurden mehrere zuvor verlegte Stolpersteine aufgesucht. An den jeweiligen Orten wurde in deutscher und englischer Sprache an Menschen erinnert, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind.

Die Veranstaltung endete am Nachmittag im Kurpark mit einer Abschlusskundgebung sowie Musikbeiträgen von Schülerinnen und Schülern einer Wilhelmshavener Schule. Der Verlauf der Versammlung war störungsfrei.

Am 31.05.2026 wurde der Polizei gegen 13:09 Uhr gemeldet, dass an der Börsenstraße einen Stolperstein aus dem Gehweg entfernt worden sei. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Stolperstein während der Gedenkveranstaltung am 30.05.2026 noch vorhanden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Börsenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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