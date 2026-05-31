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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 29.05.-31.05.2026

Jever (ots)

Brand einer Gartenlaube in Jever

Am 29.05.2026, gegen 08:27 Uhr, wird eine an ein Wohnhaus angrenzende, brennende Gartenlaube im Jägerkamp, in Jever, durch Anwohner gemeldet. Durch die starke Hitzentwicklung war das Wohnhaus bei Eintreffen der Kräfte von Polizei und Feuerwehr ohne Schutzausrüstung bereits nicht mehr betretbar. Das Feuer kann jedoch unter Kontrolle gebracht werden, so dass nur leichter Gebäudeschaden entsteht - die Gartenhütte brennt jedoch vollständig aus. Durch das Brandgeschehen werden keine Personen verletzt, wenngleich die Hausbewohner vorsorglich rettungsmedizinisch betreut worden sind.

Diebstahl eines Bootspropellers

Am 30.05.2026, gegen 03:30 Uhr, verschaffen sich zwei Täter Zugriff auf einen Außenbordmotor, welcher im Klosterweg in Schortens auf einem Anhänger gelagert wird. Hierbei entwenden sie einen Bootspropeller und flüchten anschließend fußläufig. Das Diebesgut kann später im Nahbereich aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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