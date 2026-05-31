Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizei Wilhelmshaven 29.05.-31.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 29.05.2026

Unfall mit leichtverletzter Person

Im Bereich der Einmündung Weserstraße / Virchowstraße kommt es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer. Die von der Weserstraße kommende 83-jährige Autofahrerin bemerkte den auf der Weserstraße Richtung Virchowstraße fahrenden bevorrechtigten 42-jährigen Wilhelmshavener auf seinem E-Scooter nicht oder zu spät. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, weshalb der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Gegen die 83-jährige Wilhelmshavenerin ist ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

Freitag, 29.05.2026

Spind im Schwimmbad aufgebrochen

Wilhelmshaven- Am Freitagnachmittag kommt es im Wilhelmshavener Schwimmbad an der Friedenstraße zu einem Aufbruch eines Spindes. Aus diesem Spind sind unter anderem 130,- Euro entwendet worden. In den Fokus der Ermittlungen geraten dabei drei jugendliche Personen, die den Spind ersten Erkenntnissen nach aufgehebelt haben dürften. Gegen die drei wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls bei der Polizei Wilhelmshaven geführt.

Freitag, 29.05.2026

Trunkenheit im Verkehr / Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne

Wilhelmshaven- In der Freitagnacht, um 23:35 Uhr, wird ein Pkw im Bereich der Ulmenstraße festgestellt, der bei geöffneter Fahrertür auf dem Gehweg rangiert wird. Die feststellenden Polizeibeamten kontrollieren den 33-jährigen Fahrzeugführer und bemerken, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Alkoholkonzentration von 2,00 Promille. Zusätzlich ergeben sich Hinweise auf betäubungsmittelbedingte Auffälligkeiten bei dem 33-jährigen Wilhelmshavener. Mit dem nicht genug, wird bekannt, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Während des Transports zum Krankenhaus zwecks Entnahme einer Blutprobe beleidigte der 33-jährige die eingesetzten Polizeibeamten. Es wird nun wegen Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ermittelt.

Samstag, 30.05.2026

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven - In der Börsenstraße in Wilhelmshaven wird am Samstagabend ein 34-jähriger Autofahrer durch eine Funkstreife der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass der 34-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es werden nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann geführt.

Samstag, 30.05.2026

Einbruch in ehem. Tennishalle

Wilhelmshaven - Am Samstagmorgen um 08.45 Uhr erhält die Wilhelmshavener Polizei Mitteilung zu einem festgestellten Einbruch in eine ehemalige Tennishalle in der Rüstersieler Straße in Wilhelmshaven. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum ab 05.17 Uhr über auf dem Dach befindliche Fenster Zutritt zum Gebäude. Anschließend wurde einiges Diebesgut auf dem Dach zum Abtransport abgelagert. Der oder die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört, entkamen unerkannt und mussten das abgelagerte Diebesgut zurücklassen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 04421-9420.

Samstag, 30.05.2026

Einbruch in ein Gartenhaus im Kleingartengelände

Wilhelmshaven - Am Samstagmittag geht bei der Wilhelmshavener Polizei die Mitteilung ein, dass es im Kleingartengelände angrenzend der Beethovenstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruch in eine Gartenhütte gekommen ist. Die Tat sei bereits am Donnerstag entdeckt, aber erst jetzt bei der Polizei mitgeteilt worden. Ein Nebengelass des Gartenhauses ist gewaltsam geöffnet worden. Bislang sind allerdings keine Fehlbestände an Werkzeugen oder ähnlichem festzustellen gewesen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen des Tatgeschehens sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Samstag, 30.05.2026

Fahren unter Alkoholeinfluss mit gestohlenem Microcar (25km/h)

Wilhelmshaven - Am 30.05.2026, um 03.51 Uhr, geht die erste Mitteilung bei der örtlichen Polizei ein, dass auf der Autobahn 29 ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs sein soll, das nur eine 25 km/h Kennzeichnung trage. Das Vehikel kann durch eingesetzte Polizeibeamte nach Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Sande gestoppt werden. Schnell stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer des 25km/h Microcar unter Alkoholeinfluss steht. Nach Feststellung einer Atemalkoholkonzentration von 1,40 Promille ist dem 27jährigen Oldenburger eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen worden. Krönend stellt sich nach ersten Ermittlungen heraus, dass das Microcar zuvor entwendet wurde. Gegen den 27jährigen werden nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Kraftfahrzeugdiebstahl geführt.

Samstag bis Sonntag, 29.05.-31.05.2026

Festgestellte Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Wilhelmshaven- Noch immer werden wiederholt Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Zusammenhang mit dem Betrieb von E-Scootern im Stadtgebiet festgestellt. Teils waren gar keine oder bereits abgelaufene Versicherungskennzeichen an den E-Scootern angebracht. An dieser Stelle ergeht der Hinweis der Polizei, dass regelmäßig zum 01. März eines jeden Jahres die Versicherungskennzeichen erneuert werden müssen. Die Inbetriebsetzung derart versicherungspflichtiger Fahrzeuge ohne gültige Versicherungskennzeichen, stellt regelmäßig strafbewährtes Verhalten im Sinne des Pflichtversicherungsgesetzes dar.

Samstag, 30.05.2026

Kundgebungsgeschehen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven- Am Samstagnachmittag in der Zeit von 11.00 Uhr - 15.30 Uhr fand eine angemeldete Demonstration im Innenstadtbereich Wilhelmshavens ausgehend vom Synagogenplatz bis zur Kurmuschel statt. In Form einer sich fortbewegenden Versammlung wurde die Demonstration unter dem Motto "Gedenkveranstaltung anlässlich der 2. Stolpersteinverlegung" friedlich und störungsfrei bei bestem Wetter unter Teilnahme von etwa 150 Personen durchgeführt.

Sonntag, 31.05.2026

Trunkenheit im Verkehr

Wilhelmshaven - In der Nacht zu Sonntag, um kurz nach Mitternacht, fällt einer Polizeistreife ein Pkw auf, der in der Folge in der Edenburgstraße in Wilhelmshaven angehalten und kontrolliert wird. Der Fahrzeugführer steht deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,80 Promille. Dem 33-jährigen Wilhelmshavener ist ein Blutprobe im Krankenhaus entnommen worden. Außerdem ist sein Führerschein beschlagnahmt worden. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm fortan untersagt. Gegen den Mann werden nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.

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