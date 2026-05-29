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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachbarschaftsstreit in Wilhelmshaven- Schwerverletzter nach körperlicher Auseinandersetzung

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.05.2026 kam es in einem Mehrparteienhaus in der Geniusbankstraße in Wilhelmshaven zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen infolge eines anhaltenden Nachbarschaftsstreits.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 58-jähriger Mann einer 27-jährigen Frau zunächst mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Im weiteren Verlauf griff ein 32-jähriger Zeuge in das Geschehen ein. Kurze Zeit später eskalierte die Situation erneut. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug und trat der 32-jährige, hier Beschuldigte, mehrfach auf den 58-jährigen Mann ein. Zudem besteht der Verdacht, dass hierbei auch ein Brett eingesetzt wurde.

Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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