Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall auf Parkplatz nach medizinischem Notfall
Sande (ots)
Am 27.05.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt in Sande zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein Fahrzeugführer während der Fahrt auf dem Parkplatz einen medizinischen Notfall und verlor das Bewusstsein. In der Folge kollidierte sein Fahrzeug frontal mit einem von rechts kommenden Pkw, der seitlich getroffen wurde. Durch den Zusammenstoß lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Der Fahrer sowie der Beifahrer des verursachenden Fahrzeugs wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeugs klagten über leichte Beschwerden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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