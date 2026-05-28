Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Kellerraum - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 26.05.2026, 20:00 Uhr, und dem 27.05.2026, 07:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Norderneystraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in den Kellerbereich des Hauses. Dort wurde das Vorhangschloss eines Kellerraumes gewaltsam geöffnet. Aus dem Keller wurden unter anderem ein Fahrradanhänger sowie eine Kiste Leergut entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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