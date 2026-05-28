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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neues Demokratieprojekt in Wilhelmshaven: "Wilhelmshavener Dialog" fördert Austausch und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Wilhelmshaven (ots)

Auf Initiative der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wurde Anfang des Jahres 2026 der "Wilhelmshavener Dialog" ins Leben gerufen. Ziel des Netzwerkes ist es, Räume für einen respektvollen, offenen Austausch innerhalb der Stadtgesellschaft zu schaffen und das Verständnis füreinander zu stärken.

In einem ersten Schritt wurden rund 20 Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Organisationen, Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen eingebunden, die die Vielfalt Wilhelmshavens widerspiegeln

Ein zentrales Anliegen ist es, die Plattform bewusst von parteipolitischer Einflussnahme sowie von Instrumentalisierung durch radikale Akteure frei zu halten. Insbesondere soll die gesellschaftliche Mitte gestärkt und sichtbar gemacht werden. Mittelfristig verfolgt der "Wilhelmshavener Dialog" auch einen präventiven Ansatz: Durch frühzeitigen Austausch und den Aufbau persönlicher Kontakte sollen potenzielle Konflikte früh erkannt und möglichst im Vorfeld entschärft werden. Die Initiative setzt dabei auf zentrale Werte demokratischer Strukturen. Unterschiedliche Standpunkte sollen nicht nur akzeptiert, sondern bewusst angesprochen werden. Ziel ist es, Dissens konstruktiv zu thematisieren und ein stärkeres Toleranzbewusstsein zu fördern. Mit dem "Wilhelmshavener Dialog" entsteht somit ein Netzwerk, das langfristig zu mehr Verständnis, Zusammenhalt und Stabilität in der Stadtgesellschaft von Wilhelmshaven beitragen soll.

Der offizielle Auftakt:

 Vorstellungsevent: 07.06.2026
 Ort: Nordfrostarena Wilhelmshaven
 Zeit: 11:00 - 16:00 Uhr

Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit einem Fußballturnier, einer Ausstellung rund um den "Wilhelmshavener Dialog" sowie verschiedenen Informationsständen der beteiligten Akteurinnen und Akteure. Nutzen Sie die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und das Projekt persönlich kennenzulernen.

Partner im Wilhelmshavener Dialog: Stadt Wilhelmshaven Oberbürgermeister Carsten Feist, Leiter der Polizeiinspektion WHV/FRI Jörg Beensen, Stadt Wilhelmshaven Migrationsbüro, Bürgerverein F'groden, Familienzentren, Evangelische Kirche, Katholische Kirche, Türkisch- Islamische Gemeinde, AWV, Diakonie, DGB, Asta, Stadtsportbund, Bundeswehr/Marine, Jugendparlament, GPS, Jade Hochschule

www.wilhelmshavener-dialog.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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