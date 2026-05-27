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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall auf der B210 bei Jever

Jever (ots)

Am 27.05.2026, gegen 17:08 Uhr, kam es auf der B210 im Bereich der Anschlussstelle Jever-Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw die B210 aus Richtung Wittmund kommend in Fahrtrichtung Jever. Unterhalb der Brücke der Anschlussstelle Jever-Mitte geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 27-jährigen Mannes.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich eines der Fahrzeuge mehrfach. Beide Fahrzeugführer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus den Pkw befreit werden.

Die 49-jährige Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 27-jährige Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Sande gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die B210 zeitweise voll gesperrt werden. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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